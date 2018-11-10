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المقاومة اليمنية تصد محاولات تسلل ميليشيا الحوثى للمناطق المحررة بالحديدة

السبت، 10 نوفمبر 2018 11:25 م
المقاومة اليمنية تصد محاولات تسلل ميليشيا الحوثى للمناطق المحررة بالحديدة المقاومة اليمنية
(أ ش أ)
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أعلنت المقاومة اليمنية المشتركة صد محاولات ميليشيات الحوثى التسلل إلى المناطق المحررة فى شارع صنعاء بمحافظة الحديدة.

ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز) الإخبارية الليلة، مشيرة إلى أن الجيش اليمنى فرض سيطرته على مواقع حيوية فى مدينة الحديدة فيما يواصل التقدم فى عدة أحياء بالمدينة، وذلك بدعم وإسناد كبير من قوات تحالف دعم الشرعية.

وكانت وزارة الدفاع اليمنية قد قالت إن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على مستشفى "22 مايو"، الذى تحصنت فيه ميليشيات الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران ونشرت فيه العشرات من مسلحيها وقناصيها.

وقد لقى 25 عنصرا حوثيا مصرعهم خلال المعارك التى جرت لتحرير المشفى، إضافة إلى مقتل 6 قناصين، فيما فر العشرات مخلفين أسلحتهم وجثث قتلاهم.

 


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