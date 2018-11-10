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المشدد 5 سنوات لسودانيين بتهمة تشكيل عصابة لسرقة الشقق بمدينة نصر

السبت، 10 نوفمبر 2018 01:41 م
المشدد 5 سنوات لسودانيين بتهمة تشكيل عصابة لسرقة الشقق بمدينة نصر محكمة شمال القاهرة_أرشيفية
كتب ــ عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 5 سنوات على سودانيين، وذلك بتهمة سرقة الشقق السكنية بمنطقة مدينة نصر، حيث تم ضبطهما عقب سرقتهما منقولات من داخل شقة سكنية، بعد أن قاما بالتسلل لداخلها عن طريق التهجم على مالك الشقة، مشهرين فى وجهه أسلحة بيضاء، وقاما بتكبيله وكتم أنفاسه حتى لا يستغيث، واستوليا على عدد كبير من مقولات الشقة، وفرا هاربين.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التونى، وعضوية كل من، المستشار على أحمد صقرن والمستشار أيمن عبد الرازق، وأمانة سر ممدوح غريب، وعزت فاروق.

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر، بلاغا من محمد عبد الحميد 28 سنة مترجم بأحد المكاتب الخاصة، يفيد فيه أنه أثناء تواجده داخل مسكنه بدائرة القسم، فوجئ بطرق على باب الشقة فى وقت متأخر من الليل، مضيفا أنه فور فتحه للباب لمعرفة هوية الطارق، تفاجئ بشخصين مجهولين، يرتديان أقنعة على وجههما يطرحاه أرضا، وقاما بتكبيله بالإضافة إلى كتم أنفاسه لمنعه من الاستغاثة بأحد، ثم قاما بالاستلاء على عدد كبير من منقولات شقته، وفرا هاربين.

 

على الفور تم تشكيل فريق للتوصل إلى هوية مرتكبى الواقعة، وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات اللازمة، والاستعانة بالتقنيات الحديثة، تم التوصل إلى أن مرتكبى الواقعة كل من، "شهاب.ص.ح" 21 سنة عامل، و"جدوا انجلوا.ع.م " 19 سنة طالب، سودانيان، ويقطنان بمنطقة صقر قريش بمدينة نصر، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تمكن ضباط مباحث مدينة نصر، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبطهما أثناء تواجدهما بمسكنهما، تم اقتيادهما إلى القسم لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبلهم.

 

وبمواجهتهم، اعترافا بارتكابهم الواقعة، وأضافا أنهما قاما بالتصرف فى جزء من المنقولات المستولى عليها لعميلهم " حسن النية "، وأنهما تصرفا فى المبلغ المالى.

 

وبعرضهما على المجنى عليه، تعرف عليهما، واتهمها بالسرقة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة، التى أحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتى أصدرت حكمها على المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات.


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