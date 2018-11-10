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المشدد 3 سنوات لعامل شرع فى قتل ربة منزل بالدرب الأحمر

السبت، 10 نوفمبر 2018 11:45 ص
المشدد 3 سنوات لعامل شرع فى قتل ربة منزل بالدرب الأحمر محكمة-ارشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "محمد .ع" بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بالشروع فى قتل مواطنة على إثر مشاجرة بينهما بدائرة قسم الدرب الأحمر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد على، وعضوية المستشارين هانى عبدالحليم، ومحمد شعبان، وخالد أبوالليل، وأمانة سر علاء حمزة، وإسلام عاشور.

وأسندت النيابة العامة للمتهم محمد عبد الرحيم "عامل" تهمة الشروع فى قتل المجنى عليها "انتصار سعيد"، عمدا مع سبق الإصرار، وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا، وأطلق عليها عيارا ناريا صوبها  قاصدا من ذلك إزهاق روحها، فاستقرت بكتفها الأيمن، فأحدثت إصابتها.

 


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