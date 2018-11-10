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المرور: كاميرات مراقبة بمحيط اﻹغلاق الجزئى لكوبرى غمرة لمنع الزحام

السبت، 10 نوفمبر 2018 07:00 ص
المرور: كاميرات مراقبة بمحيط اﻹغلاق الجزئى لكوبرى غمرة لمنع الزحام كوبرى غمرة
كتب عبد الرحمن سيد
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تراقب اﻹدارة العامة لمرور القاهرة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة لمنع الزحام بمحيط أعمال إصلاحات لكوبرى غمرة، التى تقدمت شركة المقاولون العرب بطلب للحصول على تصريح لإصلاح فواصل كوبرى غمرة للسيارات، وسيكون العمل بشكل جزئى بأحد جانبى الطريق دون الآخر (بالتناوب)، للسماح بالحركة المرورية بالطريق .

 

وتستمر تلك الأعمال حتى الساعة 6 صباح يوم الأحد، وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة، وقامت الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.


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