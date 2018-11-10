المجالس التصديرية: نوفمبر شهر الإنجازات.. والتصدير ثقافة شعب

كتب إسلام سعيد

أعلنت المجالس التصديرية في بيان مشترك عن نتائج الأعمال خلال الشهر الجاري والذي يأتي بعد شهر الانتصارات شهر أكتوبر، حيث وصفت للمجالس شهر نوفمبر بشهر الإنجازات.

وأضاف البيان المشترك، أنه علي الصعيد الخارجي تشهد المجالس عدد من البعثات التجارية يأتى على رأسها بعثه التصديري الهندسي لاثيوبيا، بالإضافة الي بعثة أخرى للتصديري لمواد البناء لغانا.

وأشار البيان، إلى استقبال التصديري لمواد البناء اكثر من 100 مستورد عالمي علي هامش معرض ics، فيما يستقبل التصديري للكمياويات في وقت لاحق ممثلين لبعثتين تجاريتين من اربيل وساوباولو.

واضاف البيان، أن المجالس التصديرية للملابس الجاهزة والغزل والنسيج والمفروشات تستقبل علي هامش فاعليات معرض DestinationAFrica في الفترة من 17 إلى19 نوفمبر الجاري 300 مشتري وكبار سلاسل التجزئة، فيما يشارك 150 عارضا مصريا وممثلين آخرين لدول أفريقية بهدف خلق تكامل في سلاسل إنتاج الصناعات النسيجية الافريقيه، بهدف وضع مصر كمركز لوجستي للصادرات النسيجية.

ونوه البيان، إلى أن المجلس التصديري الهندسي يلتقي في نفس الفترة وفود مستوردين متخصصين في أعمال الكهرباء على هامش معرض Electricx بمصر والذي يتم تنظيمه من قبل اكبر شركة للمعارض، فيما يستقبل التصديري للأثاث بعثه مشترين علي هامش معرض furnix and the home في الفترة من 22 الي 25 نوفمبر الجاري، والذي يصاحبه عدد كبير من المقابلات الثنائية مع الشركات المصرية، والتي تعزز من ملائمة طبيعة عمل المستورد مع الصناعات المصرية من خلال مراجعات لآلاف القوائم العالمية للمستوردين.

وعن أبرز مشاركات المجالس التصديرية في اللقاءات المختلف ، كشف البيان مشاركة التصديري للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والحرف اليدوية بمهرجان التمور والذي أقيم في سيوة، بالإضافة إلى مشاركة اخرى بجلسة نقاش للمجالس التصديرية تحت عنوان "رؤية مصر التصديرية" بمعرض الاستثمار والتوكيلات التجارية Biznex، حيث تمت مناقشة دور المجالس والأنشطة التي تتم لتشجيع المصدرين المصريين.

من ناحية أخرى، تقوم المجالس بعدد من ورش العمل لتوعية المصدرين بعلامات الجودة المطلوبة عالميا مع مختلف الجهات المعنية، مثل الصناعات الغذائية وهيئة سلامه الغذاء، بالإضافة إلى استقبال وفد من دولة الإمارات لتوعية الشركات المصرية بمتطلبات سلامه الغذاء بدوله الإمارات، فيما استقبل التصديري للحاصلات الزراعيه وفد كويتي لمراجعه قوانين سلامة الغذاء وإجراءتها مع الهيئة.

وعن أهم الاستعدادات للمعارض الخارجية، كشف البيان، عن انتهاء الاعدادات للاجنحه المصرية بالمعارض الدولية المتخصصة مثل "Gulffood manufacturer" ، والذي يشارك به التصديري الهندسي بشركات تعمل بمجالات التعبئة والتغليف واخري متخصصة بالصناعات الغذائية ومدخلات الإنتاج.

وشددت المجالس في بيانها، على أن المجهودات التي تتم تستهدف جعل التصدير ثقافة شعب لدى جميع المنتجين المصريين في كافة المجالات وهو الهدف الرئيسي للدوله المصرية ووزارة التجارة والصناعة.