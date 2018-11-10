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المتحدثة باسم حكومة بلجيكا: حادث التصادم بموكبى ميشيل وماى "مؤسف "

السبت، 10 نوفمبر 2018 10:37 ص
المتحدثة باسم حكومة بلجيكا: حادث التصادم بموكبى ميشيل وماى "مؤسف " شارل ميشيل
كتب : أحمد علوى
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علقت المتحدثة باسم رئيس الحكومة البلجيكية شارل ميشيل، إيلسى فان دى كيرى، على حادث التصادم بموكب رئيس الوزراء ونظيرته البريطانية تريزا ماي، واصفة الحادث بـ"الشيء المؤسف".

وذكرت صحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية أن موكب تيريزا ماى وشارل ميشيل كان يتحرك منطلقا من فعاليات إحياء الذكرى الـ100 لنهاية الحرب العالمية الأولى فى مقبر مونز ، وعلى الطريق وقع تصادم بين سيارة واثنين من دراجات الشرطة.

وشوهد رئيس الوزراء البلجيكى وهو يخرج من سيارته، بينما ظلت تيريزا ماى فى سيارتها.

وأشارت وسائل إعلام، إلى أن تيريزا ماى وشارل ميشيل لم يتعرضا لسوء، وأن المصابين كانا من رجال الشرطة على الدراجات.

 


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