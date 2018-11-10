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الكويت: كشف مصير 369 مفقودا من مواطنينا فى العراق من أولوياتنا

السبت، 10 نوفمبر 2018 10:02 ص
الكويت: كشف مصير 369 مفقودا من مواطنينا فى العراق من أولوياتنا امير الكويت
أ ش أ
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أكدت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، أن الكشف عن مصير 369 مفقودا كويتيا في العراق، يأتي على رأس أولوياتها.

وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية، الوزير المفوض ناصر الهين، فى تصريح صحفى، بمناسبة تسلم الكويت جزءا من ممتلكاتها وأرشيفها الوطني التي سرقت إبان الغزو العراقي للكويت عام 1990، إن جهود وزارة الخارجية مستمرة لحث السلطات العراقية على تكثيف الجهود لتحديد مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين.

وأشار إلى حرص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله، على تجديد تلك المطالبات خلال اللقاءات الثنائية مع الجانب العراقى، وحثهم على بذل المزيد من الجهود في هذا الإطار.

وأوضح الهين أنه وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، المتعلقة بإعادة الممتلكات والكشف عن مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين، فإن ما سيتم تسليمه بعد غد الاثنين، يعد جزءا مما تم العثور عليه لدى العراق من ممتلكات وأرشيف، وهي عبارة عن مجموعة من الكتب، ومواد فيلمية، إضافة الى لوحة فنية وسيف.

وأضاف المسؤول الكويتي أن الجانب العراقي سبق له أن سلم بعضا من تلك الممتلكات التي تم العثور عليها، مشيدا بتعاون السلطات العراقية في هذا الصدد.

 

 

 

 


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