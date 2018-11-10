الكشف على 1053 حالة خلال قافلة طبية فى المنوفية

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، برئاسة الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية زرقان مركز تلا، بالعيادات المتنقلة " باطنة - جراحة - جلدية - نساء وتوليد - اطفال - رمد - تنظيم اسرة - أسنان - انف واذن ".

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم الكشف على 1053من المترددين وصرف العلاج المجانى لهم، كما تم اخذ عينات تحاليل مختلفة 72 معمل دم، 62طفيليات، وكذلك تم عمل 8 أشعة عادية، و39 أشعة سونار، وتحويل 3 حالات لمستشفى تلا المركزى لتلقى العلاج على نفقة الدولة.

وأكد وكيل الوزارة أن القافلة تأتى بناء على تعليمات وزيرة الصحة بتنفيذ قوافل طبية علاجية مجانية فى القرى النائية.