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الكشف على 1053 حالة خلال قافلة طبية فى المنوفية

السبت، 10 نوفمبر 2018 09:05 م
الكشف على 1053 حالة خلال قافلة طبية فى المنوفية قوافل طبية -ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، برئاسة الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية زرقان مركز تلا، بالعيادات المتنقلة " باطنة - جراحة - جلدية - نساء وتوليد - اطفال - رمد - تنظيم اسرة - أسنان - انف واذن ".

 

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم الكشف على 1053من المترددين وصرف العلاج المجانى لهم، كما تم اخذ عينات تحاليل مختلفة 72 معمل دم، 62طفيليات، وكذلك تم عمل 8 أشعة عادية، و39 أشعة سونار، وتحويل 3 حالات لمستشفى تلا المركزى لتلقى العلاج على نفقة الدولة.

 

وأكد وكيل الوزارة أن القافلة تأتى بناء على تعليمات وزيرة الصحة بتنفيذ قوافل طبية علاجية مجانية فى القرى النائية.

 


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