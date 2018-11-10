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القضاء الإدارى يحيل دعوى رسوم العمرة للدائرة السابعة استثمار

السبت، 10 نوفمبر 2018 02:03 م
القضاء الإدارى يحيل دعوى رسوم العمرة للدائرة السابعة استثمار مجلس الدولة_أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوي المرفوعة من المحامي الهيثم هاشم سعد، رقم 26987 لسنة 72، لوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسم على من سبق لهم أداء العمرة، إلي الدائرة السابعة استثمار، وذلك للاختصاص.

وكانت المحكمة قد حددت جلسة اليوم لنظر القضية بعد صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة والذي أكد أن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، وأن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة ولا تحمل جهدا تبذله الإدارة من جانبها.

وأوضح سعد أن التقرير أوصى بإلغاء قرار وزير السياحة وذلك بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغاءها إلا بقانون، وذلك وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.

وأشار سعد إلى أن التقرير اعتبر أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها.

 

 


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