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القبض على 3 عاطلين أجبروا صاحب شركة على توقيع عقد بيع شقتين بعين شمس

السبت، 10 نوفمبر 2018 12:29 م
القبض على 3 عاطلين أجبروا صاحب شركة على توقيع عقد بيع شقتين بعين شمس المتهمين
كتب إبراهيم أحمد
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 عاطلين استدرجوا صاحب شركة مقاولات داخل محل مهجور، وأجبروه التوقيع على عقد بيع شقتين، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت مع تلقى رجال مباحث عين شمس، بلاغا من الأهالى يفيد قيام مجموعة من الأشخاص باحتجاز آخر داخل أحد المحلات المهجورة بدائرة القسم.

ومن خلال الفحص تبين صحة الواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط كلا من:"ا.م" 28 سنة عاطل، و"ك.ك" 36 سنة عاطل، و"م.ا" 19 سنة عاطل، وبصحبتهم المجنى عليه ويدع "ع.م" 23 سنة صاحب شركة مقاولات ومقيم بدائرة قسم شرطة المهندسين.

وبسؤال المجني عليه قرر بقيام الأول باستدراجه لمحل الواقعة بدعوى مساعدته في العودة للعمل لدى والده وقيامه بالاشتراك مع باقي المتهمين في احتجازه وإكراهه على التوقيع على عقدي بيع لشقتين ملكه.

وبمواجهة المتهمين قرر الأول بأنه نظرًا لسابقة عمله طرف والد المجنى عليه، وعلمه بثرائهما ومداومته طلب مبالغ مالية من المجنى عليه خطط لاستدراجه للاستيلاء علي ما بحوزته من مبالغ مالية.

وأضاف أنه تمكن من استدراج المجني عليه لمحل الواقعة، واكتشف عدم حيازته لمبالغ مالية كبيرة فقام بالاشتراك مع باقي المتهمين باحتجازه وإكراهه علي التوقيع علي العقود المشار إليها.

كما تم بإرشاد المتهم الأول ضبط عقد بيع شقة كائنة بمنطقة ستانلي الإسكندرية لصالح المتهم الأول ممهور بتوقيع  المجني عليه، وعقد بيع شقة كائنة أبراج عثمان ـ دائرة قسم شرطة المعادي لصالح المتهم الأول ممهور بتوقيع  المجني عليه، ودفتر إيصالات أمانه خالي من البيانات، وبسؤال المجني عليه اتهمهم بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


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