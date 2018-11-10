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القبض على عاطلين قبل ترويجهما 14 ألف قرص مخدر ببولاق الدكرور

السبت، 10 نوفمبر 2018 03:35 م
القبض على عاطلين قبل ترويجهما 14 ألف قرص مخدر ببولاق الدكرور المتهمان
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عاطلين، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة ببولاق الدكرور، وبحوزتهما 14 ألف قرص مخدر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتوصلت تحريات المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى تورط "سامح.و" و"حسن.ش" عاطلين، فى الإتجار بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين لهما تمكن رجال المباحث بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة من ضبطهما، أثناء استقلالهما سيارة ملاكى، وبحوزتهما 14 ألف قرص مخدر، وهاتفين محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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