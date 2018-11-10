القابضة الكيماوية: ارتفاع معدلات تشغيل شركة الدلتا للأسمدة لـ85%

كتب عبد الحليم سالم

كشف وليد محمد الرشيدى ،نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن معدلات تشغيل شركة الدلتا للأسمدة حاليا تتراوح من 80 - 85 %، وبالتالى هناك انخفاض فى معدلات التكاليف منذ تولى لجنة الإدارة الجديدة للشركة.

وأضاف الرشيدى لـ"اليوم السابع"، أن الشركة لكى تخفض التكاليف بشكل كبير تحتاج إلى استكمال العمرات بما يؤدى إلى استمرارية التشغيل، وبالفعل تم طرح مناقصة لتطوير وتحديث شركتى الدلتا للأسمدة سماد طلخا ،والنصر للأسمدة بالسويس ،كما أن هناك استشارى يقيم ويدرس شركة الدلتا للاسمدة حاليا لطرح مناقصة التطوير مطلع العام المقبل بحيث يكون كل شيء مدروس ومحدد من الناحية الفنية.

وأشار وليد محمد الرشيد، أن الشراكة لانشاء مصنع أمونيا فى النصر للأسمدة مع القطاع الخاص والإنتاج الحربى قائما لكن لم يتم اتخاذ إجراءات تنفيذية حتى الآن ، لافتا إلى إنه سيكون من المشروعات المهمة فى القطاع ، وسينعكس إيجابا على الأطراف المشاركة فيه.