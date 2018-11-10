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الفائزة بالمركز الثانى فى"تحدى القراءة العربى": سعيدة بتكريم شيخ الأزهر ورئيس البرلمان

السبت، 10 نوفمبر 2018 05:00 ص
الفائزة بالمركز الثانى فى"تحدى القراءة العربى": سعيدة بتكريم شيخ الأزهر ورئيس البرلمان تكريم شيخ الأزهر ورئيس البرلمان للطالبة مريم محمد يوسف
كفر الشيخ – محمد سليمان
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عبرت مريم محمد يوسف، الطالبة بمدرسة مجمع رخا التجريبى للغات، التابعة لإدارة بيلا التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، عن سعادتها بتكريم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لها فى قاعة المؤتمرات بالأزهر الشريف، أمس، لحصولها على المركز الثانى على مستوى العالم فى مسابقة "تحدى القراءة العربى".

 

وأكدت مريم يوسف، لـ"اليوم السابع"، أن المسئولين فى مصر يقدرون المواهب، مما يزيدهم رغبة فى بذل المزيد من الجهد لرفع علم مصر فى المحافل الدولية، ويكونوا سعداء لخدمة وطنهم، دون أن ينتظروا مقابلا لذلك، فمصر تستحق كل التضحية والعطاء، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

يذكر أن مريم محمد يوسف حصلت على المركز الأول فى مسابقة تحدى القراءة العربى على مستوى مصر، وكلمها الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ولُقبت بـ"بطلة التحدى"، وحصلت على درع بطل التحدى و15 ألف دينار إماراتى، وشهادة تقدير، وحصلت على المركز الثانى على مستوى العالم فى نفس المسابقة، وكرمها الأمير محمد بن راشد آل مكتوم أمير إمارة دبى، وحصلت على جائزة مالية أخرى.

 

1- شيخ الأزهر ورئيس مجلس النواب يكرمان بطلة العالم في تحدي القراءة العربي
1- شيخ الأزهر ورئيس مجلس النواب يكرمان بطلة العالم في تحدي القراءة العربي

 

2- مريم الثانية على العالم وأمين خليل الفائز من طلاب الازهر
2- مريم الثانية على العالم وأمين خليل الفائز من طلاب الازهر

 

3- أثناء متابعة رجال التعليم للمسابقة بمدرسة الطالبة
3- أثناء متابعة رجال التعليم للمسابقة بمدرسة الطالبة

 

4- تكريم وزير التربية والتعليم لمريم
4- تكريم وزير التربية والتعليم لمريم

 

5- جانب من تكريم تعليم كفر اللشيخ لمريم
5- جانب من تكريم تعليم كفر اللشيخ لمريم

 


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