العراق يؤكد استعداده لمساعدة الأردن والكويت بعد موجة السيول

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى استعداد بلاده لمساعدة الأردن والكويت بعد موجة السيول التى ضربتهما مؤخرا.

وقال المكتب الاعلامى لعبد المهدى ، فى بيان أردته قناة السومرية نيوز مساء اليوم ، إن الأخير يتابع بقلق وأسف تطورات السيول المدمرة التى ضربت دولتى الكويت والأردن الشقيقتين جراء الأمطار الغزيرة مما أدى الى عدد من الوفيات والجرحى وتدمير الممتلكات.

وأضاف أن عبد المهدى أعرب عن تضامن العراق حكومة وشعبا مع عوائل الضحايا والشعبين الشقيقين الأردنى والكويتى ، وعن مواساته وتعازيه لهم وأمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

ولفت إلى استعداد الحكومة العراقية لإرسال المساعدات اللوجستية والفرق الطبية والهندسية والدفاع المدنى وتقديم الدعم اللازم سعيا لتخفيف معاناة الأشقاء وإنقاذ الأرواح والحد من الأضرار الناتجة، مشيرا إلى تحرك وزارة الخارجية العراقية ومحافظة البصرة بهذا الاتجاه.