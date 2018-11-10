السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بالعياط والأهالى يلجأون لرفع الأذان

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الدافع وراء المشاجرة التى نشبت بين عائلتين بإحدى قرى مركز العياط، تعود إلى خلافات سابقة بين أفراد العائلتين، حيث تجددت المشاجرة مرة أخرى وتبادل الطرفان إطلاق الرصاص.

وسيطر رجال المباحث على المشاجرة، وتم ضبط طرفيها، بعد أن تسببت فى إثارة حالة من الذعر بين أهالى القرية، حيث لجأ الأهالى إلى رفع الأذان بأحد مساجد القرية فى محاولة لوقف الاشتباكات، فى الوقت الذى عينت فيه مديرية أمن الجيزة خدمة أمنية بالقرية، لمتابعة الحالة الأمنية، ومنع تجدد المشاجرة مرة أخرى.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى قرى العياط بالجيزة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فض المشاجرة وضبط طرفيها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.