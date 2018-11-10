السيسي يوجه بالانتهاء من جميع خطوات تشكيل صندوق مصر السيادى

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى والمتابعة.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مستجدات إنشاء صندوق مصر السيادي، وملف التحديث الحكومى، وخطة بناء القدرات للهيكل الإدارى بالدولة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه فى هذا الصدد بالانتهاء من جميع خطوات تشكيل صندوق مصر السيادى وفقاً لأحدث المعايير فى تأسيس الصناديق السيادية المماثلة على مستوى العالم، بهدف تحقيق مبدأ الاستغلال الأمثل وحسن إدارة أصول الدولة، وذلك فى ضوء خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تنويع مصادر التمويل عن طريق توظيف قدرة الصندوق على جذب الاستثمارات فى مختلف القطاعات الاستراتيجية من خلال المرونة فى الأداء والاستقلالية التى سيتمتع بها، على نحو يعظم أصول الدولة ومن ثم الاقتصاد القومي.