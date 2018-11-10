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السيسي يؤكد لرئيس وزراء إيطاليا دعم مصر لجهود التوصل لتسوية سياسية بليبيا

السبت، 10 نوفمبر 2018 05:52 م
السيسي يؤكد لرئيس وزراء إيطاليا دعم مصر لجهود التوصل لتسوية سياسية بليبيا الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإيطالي جيوسبى كونتى.
 
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاتصال التباحث بشأن عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الوضع في ليبيا.
 
وأكد  الرئيس في هذا الإطار دعم مصر لمختلف الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، ووفقاً لمبادئ الموقف المصري المتمسك بوحدة أراضي ليبيا ودعم مؤسساتها الوطنية واحترام إرادة شعبها، وبما يساهم في عودة الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط.
 

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ليبيا




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