video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 10 نوفمبر 2018 06:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسى يعقد اجتماعاً لمتابعة عمل وزارة الزراعة في كافة القطاعات

السبت، 10 نوفمبر 2018 06:03 م
السيسى يعقد اجتماعاً لمتابعة عمل وزارة الزراعة في كافة القطاعات الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
إضافة تعليق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  بحضور الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة.
 
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة عمل وزارة الزراعة في كافة القطاعات، مع استعراض ما تم من إنجازات خلال العام الحالي 2018 وأهم التحديات القائمة وكيفية التغلب عليها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس بإنشاء مجتمعات زراعية جديدة لزيادة إنتاج المحاصيل، وكذلك التوسع في إقامة مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسي يوجه بالانتهاء من جميع خطوات تشكيل صندوق مصر السيادى

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مجلس الوزراء

وزير الزراعة




لا تفوتك
مروان محسن يتصدر قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلى فى الشتاء

مروان محسن يتصدر قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلى فى الشتاء

مكاتب التموين تبدأ اليوم تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

مكاتب التموين تبدأ اليوم تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

"التعليم" تعلن وصول قرابة 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت ببنك المعرفة

"التعليم" تعلن وصول قرابة 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت ببنك المعرفة

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" قبل مواجهة وست هام.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هدرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى بموسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" قبل مواجهة وست هام.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هدرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى بموسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد فولهام.. محمد صلاح أساسيا

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد فولهام.. محمد صلاح أساسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة