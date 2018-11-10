video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 10 نوفمبر 2018 08:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السودان وروسيا يبحثان سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال النفطي

السبت، 10 نوفمبر 2018 07:15 م
السودان وروسيا يبحثان سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال النفطي بوتين
(أ ش أ)
إضافة تعليق

بحث وزير النفط والغاز والمعادن السوداني، المهندس أزهري عبد القادر، مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم السبت بالخرطوم، سبل تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال النفطي .

 وأكد عبد القادر، في تصريح صحفي، أن العلاقة بين السودان وروسيا تسير بخطى ثابتة، وهناك ثقة وعزيمة للوصول بها إلى أن تكون علاقات استراتيجية، مشيرا إلى أنها تشمل الجوانب السياسية والتعاون وشراكة اقتصادية واستراتيجية .

ونوه عبد القادر بأنه سيتم عقد اجتماع بين الجانبين يوم 12 من ديسمبر المقبل في موسكو، لمناقشة القضايا الاقتصادية المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية وتحقيق الفائدة للبلدين، مؤكدا العزم على استصحاب التوجيه السياسي من قيادتي البلدين بأن تكون كل الملفات ذات أهمية قصوى للوصول إلى نتائج ملموسة في المجالات الاقتصادية المختلفة والاستثمارات الروسية في السودان.

وأعرب الوزير عن سعادته باستقبال نائب وزير الخارجية الروسي بصحبة وفد اقتصادي كبير وكبرى الشركات التي تعمل في السودان في مجال التعدين، مبدياً استعداده لدارسة المقترحات التي قدمت في شأن تطوير التعدين الأهلي من أجل أن يتماشى مع أهداف الوزارة فيما يتعلق باستخدام الزئبق، وزيادة الإنتاج والاهتمام بالطرق الفنية المتعارف عليها عالميا لاستخلاص الذهب، مع الاعتبارات الأخرى فيما يتعلق بالاستثمارات في مجال التعدين وتسهيل عمل الشركات في السودان.

من جانبه، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي عن شكره وتقديره للسودان، مؤكدًا أن روسيا تعتز بصداقتها وتعاونها المثمر معه في مختلف المجالات، وقال إن المباحثات فرصة ذهبية للتشاور على أساس الثقة المتبادلة والتعاون المثمر والحوار السياسي في كافة المجالات.

وأشارنائب الوزير إلى أن اللقاء يعتبر خطوة إلى الأمام فى تعزيز روابط الصداقة بين روسيا والسودان، وتعميق الحوار السياسي المبني على الثقة المتبادلة وتعزيز التعاون بين البلدين فى كافة المجالات التى تنعكس ايجابا لمصلحة البلدين والشعبين، مؤكداً أن مجال النفط والمعادن أساسي للتعاون الاقتصادي والاستثماري .

ونوه إلى أن تعزيز روابط الصداقة بالتعاون المثمر يعتمد على دعم اللجنة المشتركة في تطوير التعاون الثنائي، وهي الآلية الفعالة لمناقشة واتخاذ الخطوات الملموسة والمحددة في إطار التعاون في مجالات النفط والمعادن والزراعة والسياحة لمصلحة الجانبين وفق توجيهات رئيسي البلدين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انعقاد لجنة التشاور السياسى بين السودان وروسيا بالخرطوم

السودان وروسيا

السودان

روسيا

العلاقات الروسية السودانية

نفط




لا تفوتك
مروان محسن يتصدر قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلى فى الشتاء

مروان محسن يتصدر قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلى فى الشتاء

مكاتب التموين تبدأ اليوم تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

مكاتب التموين تبدأ اليوم تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

"التعليم" تعلن وصول قرابة 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت ببنك المعرفة

"التعليم" تعلن وصول قرابة 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت ببنك المعرفة

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" قبل مواجهة وست هام.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هدرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى بموسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" قبل مواجهة وست هام.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هدرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى بموسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد فولهام.. محمد صلاح أساسيا

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد فولهام.. محمد صلاح أساسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة