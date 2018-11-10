السجن المشدد 4 سنوات للمتهم بحيازة سلاح نارى ومواد مخدرة بالتجمع الخامس

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "محمد.أ" بالسجن المشدد 4 سنوات، لاتهامه بحيازة سلاح نارى، وحيازة مواد مخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وعصام يحيي يماني، ووليد محمد صيرى، وأمانة سر ياسر عبد العاطي، وهاني حمودة.

وأسندت النيابة، للمتهم محمد أحمد، تهمة حيازة وإحراز جوهر مخدر الحشيش و الترامادول بقصد التعاطى، وإحراز سلاح ناري " فرد خرطوش – ومحدث صوت محول " وذخائر بقصد الاتجار.