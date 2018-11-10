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الرقابة المالية تعتمد تعديل مادتين من النظام الأساسى لشركة المهندس للتأمين

السبت، 10 نوفمبر 2018 05:00 ص
الرقابة المالية تعتمد تعديل مادتين من النظام الأساسى لشركة المهندس للتأمين المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
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أصدر المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 414 لسنة 2018، باعتماد تعديل نص المادتين رقمى 6 و 7 من النظام الأساسى لشركة المهندس للتأمين.
 
 
و نص القرار نشر بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 249 .
 

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المهندس للتامين

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