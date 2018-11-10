الرقابة المالية تعتمد تعديل مادتين من النظام الأساسى لشركة المهندس للتأمين

كتب هانى الحوتى

أصدر المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 414 لسنة 2018، باعتماد تعديل نص المادتين رقمى 6 و 7 من النظام الأساسى لشركة المهندس للتأمين.

و نص القرار نشر بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 249 .