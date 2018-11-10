الرئيسية اقتصاد وبورصة الرقابة المالية تعتمد تعديل مادتين من النظام الأساسى لشركة المهندس للتأمين السبت، 10 نوفمبر 2018 05:00 ص المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كتب هانى الحوتى إضافة تعليق أصدر المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 414 لسنة 2018، باعتماد تعديل نص المادتين رقمى 6 و 7 من النظام الأساسى لشركة المهندس للتأمين. و نص القرار نشر بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 249 . إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. مجلس إدارة "المهندس للتأمين" يناقش اليوم إصدار أسهم مجانية اجتماع مجلس إدارة "المهندس للتأمين" لاعتماد القوائم المالية المجمعة لعام 2017 اخبار الاقتصاد الرقابة المالية المهندس للتامين رضا عبد المعطى وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية شاهد رد فعل أعضاء الاهلى بعد الخسارة من الترجي وزير الآثار يعلن غدا عن كشف أثرى جديد بـ " جبانة سقارة " 99 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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