الدفاع الروسية: 6 قتلى و5 مصابين جراء قصف حلب وحماة واللاذقية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت مقتل 6 جنود وإصابة 5 آخرين في صفوف الجيش السوري، جراء قصف على محافظات حلب وحماة واللاذقية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن الوزارة، في بيان، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية - التركية في سوريا رصد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 9 حالات إطلاق نار، منها 4 في حماة، وخرق واحد في اللاذقية، و4 في حلب، مما أدى إلى مقتل 6 جنود وإصابة 5 آخرين في صفوف الجنود السوريين .

وخلال الــ24 ساعة الماضية، لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولم يتم تقديم أية مساعدات إنسانية، ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها تنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.