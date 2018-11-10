video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 10 نوفمبر 2018 11:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الدفاع الروسية: 6 قتلى و5 مصابين جراء قصف حلب وحماة واللاذقية

السبت، 10 نوفمبر 2018 10:36 ص
الدفاع الروسية: 6 قتلى و5 مصابين جراء قصف حلب وحماة واللاذقية سوريا
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت مقتل 6 جنود وإصابة 5 آخرين في صفوف الجيش السوري، جراء قصف على محافظات حلب وحماة واللاذقية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن الوزارة، في بيان، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية - التركية في سوريا رصد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 9 حالات إطلاق نار، منها 4 في حماة، وخرق واحد في اللاذقية، و4 في حلب، مما أدى إلى مقتل 6 جنود وإصابة 5 آخرين في صفوف الجنود السوريين .

وخلال الــ24 ساعة الماضية، لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولم يتم تقديم أية مساعدات إنسانية، ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها تنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل العشرات من داعش فى غارات للتحالف شرق سوريا

مسئول أممى: 6.2 مليون نازح فى سوريا ينتظرون العودة إلى مناطقهم

سوريا

روسيا

حلب




لا تفوتك
وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية

وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية

شاهد رد فعل أعضاء الاهلى بعد الخسارة من الترجي

شاهد رد فعل أعضاء الاهلى بعد الخسارة من الترجي

وزير الآثار يعلن غدا عن كشف أثرى جديد بـ " جبانة سقارة "

وزير الآثار يعلن غدا عن كشف أثرى جديد بـ " جبانة سقارة "

99 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

99 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة