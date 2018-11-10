وقالت الوزارة ، في بيان أوردته قناة (السومرية نيو) العراقية ، إن قوات طوارئ الشرطة السابع التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الإتحادية التابعة لوزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني يتمكنون من القبض على أربعة عناصر من عصابات داعش الإرهابية الصادر بحقهم مذكرات قبض بقضايا إرهابية".



وأضافت أن المعتقلين من المشتركين بجرائم بحق المواطنين بينهم امرأة كانت تعمل فيما يسمى بالحسبة ايام سيطرة داعش على مدينة الموصل، مشيرا الى أنه تم القبض عليهم في مناطق وأحياء (القدس والكرامة والإنتصار) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.