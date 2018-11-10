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الحكم على 12 متهما بسرقة 900 ألف جنيه من سيارة تابعة للشرقية للدخان 24 ديسمبر

السبت، 10 نوفمبر 2018 01:27 م
الحكم على 12 متهما بسرقة 900 ألف جنيه من سيارة تابعة للشرقية للدخان 24 ديسمبر محكمة-ارشيفية
كتب ــ أحمد حسنى
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حجزت محكمة جنايات القاهرة،  المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 24 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم على 12 متهما بسرقة سيارة مملوكة لشركة الشرقية للدخان.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالظاهر الجرف، وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي، ومحمود مصطفي، وخالد عبدالغفار، وأمانة سر محمد جبر وهاني شحاتة.

 

كشفت تحقيقات النيابة،  قيام المتهمين " محمد طه، وسيد أحمد، وأحمد رجب، ومصطفي محمود، وعمرو أنور، وحسن عزت، ومحمد السيد،  ومحمد سيد، وحسن السيد، وحامد حسن، وخالد عبد الكريم"،  بسرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة عبارة عن بضائع تقدر ثمنها 900 ألف جنيه بالأوراق والمملوكة لشركة الشرقية للدخان، وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع علي المجني عليهما "سلامة رشاد، وأشرف خليل"،  بأن هددوهما بأسلحة نارية محدثين إصابة المجني عليه الثاني وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم والاستيلاء علي المسروقات بالطريق العام.


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