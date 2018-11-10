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"التنمية المحلية": الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار بالإسكندرية ومطروح والبحيرة

السبت، 10 نوفمبر 2018 02:12 م
"التنمية المحلية": الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار بالإسكندرية ومطروح والبحيرة اللواء محمود شعراوى
كتب أشرف عزوز
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طالب اللواء محمود شعراوى، وزيرالتنمية المحلية، غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظات الاسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة، ومطروح، فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مياه الأمطار المتراكمة فى بعض المناطق، والمدن بتلك المحافظات، والدفع بعدد كاف لسيارات  شفط المياه، لإعادة حركة سير المواطنين والسيارات إلى طبيعتها، ونجحت جهود المحافظات فى  شفط المياه الموجودة فى كافة المناطق وعودة الحركة الى طبيعتها  .

ووجه اللواء محمود شعراوى المحافظات باستمرار رفع حالة الاستعداد والطوارئ ومراجعة كافة  الاستعدادات لمواجهة موسم السيول والأمطار ، مع ضرورة استعداد فرق الطوارئ والتدخل السريع  فى كافة التخصصات وتوفير المعدات اللازمة .

 

 


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