التحقيقات: أمين شرطة دار السلام توفى لسقوطه من السابع أثناء تركيب "دش"

كتب على عبد الرحمن

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية فى واقعة العثور على جثة أمين شرطة، داخل بدروم عقار سكنى بدائرة قسم شرطة دار السلام، عن أن المتوفى سقط من الطابق السابع فى منزله أثناء تركيب طبق "دش"، حيث سقط داخل "منور" كان معد لتركيب مصعد كهربائى "أسانسير".

واستمعت جهات التحقيق إلى أهلية المتوفى الذين أكدوا عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وأن المجنى عليه صعد إلى الطابق السابع لتركيب طبق "دش"، وسقط داخل "منور" معد لتركيب أسانسير، وفوجئنا بالحادث حينما أبلغتنا إحدى الجيران.

وتبين من التحقيقات أن طفلة من سكان العقار، أول من اكتشفت الحادث وأبلغت والدتها التى أبلغت أهلية المتوفى، وقالت الطفلة فى أقوالها:"شاهدت أثناء صعودى السلم حذاء رجالى وبالتدقيق وجدت جسم شخص فأسرعت إلى والدتى وأخبرتها وتبين أنه جارنا.

كان بلاغ قد ورد لقسم شرطة دار السلام، من أهالى أحد الشوارع، يفيد عثورهم على جثة شاب، داخل "بدروم" إحدى العقارات السكنية، بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لأمين شرطة يدعى "م.ن" 44 سنة، تحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارًا بدفن جثة المتوفى بعد عرضها على الطب الشرعى.