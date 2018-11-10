البابا تواضروس يترأس قداس ذكرى الأربعين للأنبا بيشوى بدير القديسة دميانة

وائل ربيعى

ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات القداس الإلهي في ذكرى الأربعين للأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة ببرارى بلقاس، بحضور مجموعة كبيرة من أساقفة المجمع المقدس والكهنة وراهبات الدير والشمامسة ومجموعة من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط.

كما تقرر أن يخصص قداس غد الأحد لإحياء ذكرى الأربعين للراحل بجميع كنائس الإيبارشية.

ورحل المطران الأنبا بيشوى يوم 2 أكتوبر الماضى، عن عمر ناهز الـ 76 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة، عقب ساعاتٍ من عودته من أرمينيا التى زارها للمشاركة في لقاء مسكونى بين العائلتين الأرثوذكسيتين الخلقيدونية وغير الخلقيدونية.

ولد الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفرالشيخ فى 19 يوليو 1942 بمدينة المنصورة وتلقى دراسته الأولى فى بورسعيد، ثم جاء إلى الإسكندرية حيث حصل على بكالوريوس الهندسة (قسم كهرباء) بتقدير امتياز عام 1963 من جامعة الإسكندرية وكان عمره فى ذلك الوقت أقل من 21 سنة، وعيِّنَ معيدًا بكلية الهندسة بالإسكندرية وتقدم فى الدراسة للحصول على درجة الماجستير فى الهندسة الميكانيكية، فحصل على درجة الماجستير فى 28 مايو 1968.

وترهب فى دير السريان بتاريخ 16 فبراير 1969 باسم الراهب توما السريانى ، فيما تم سيامته فى يوم أحد الشعانين 12 إبريل 1970، وبعدها نال درجة القمصية فى 17 سبتمبر 1972 ، وتم سيامته اسقفا فى 24 سبتمبر 1972، وسيم مطرانا بعدها فى 2 سبتمبر 1990 بيد المتنيح قداسة البابا شنوده الثالث، وشغل منصب سكرتير المجمع المقدس فى الفترة من عام 1985 وحتى 2012.

كما ترأس المطران الراحل، مجموعة من اللجان داخل المجمع المقدس منها،لجنة الإيمان والتعليم والتشريع، ولجنة شئون الإيبارشيات، ولجنة شئون الأديرة، ولجنة العلاقات الكنسية ، ولجنة الرعاية والخدمة. أستاذ مادتى اللاهوت والمسكونيات فى الكليات الاكليريكية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور وشبين الكوم.

وكان الأنبا بيشوى مسئولا عن لجنة الحوار اللاهوتي، حيث مثل نيافته الكنيسة القبطية فى كثير من اللقاءات والحوارات اللاهوتية مع كنائس الروم الأرثوذكس، والكنائس البروتستانتية، والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجليكانية.