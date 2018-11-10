video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 10 نوفمبر 2018 11:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

البابا تواضروس يترأس قداس "الأربعين" للأنبا بيشوى بدير القديسة دميانة

السبت، 10 نوفمبر 2018 09:42 ص
البابا تواضروس يترأس قداس "الأربعين" للأنبا بيشوى بدير القديسة دميانة جانب من القداس
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق
ترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الأربعين لذكرى الأربعين لتنيح الأنبا بيشوى، بدير القديسة دميانة بناحية بلقاس بالدقهلية.
 

20181110_084113

وشارك عدد كبير من الأساقفة والكهنة فى قداس الأربعين، ومن بينهم الأنبا صرابامون، رئيس دير الأنبا بيشوى، الأنبا باخوميوس مطران دمنهور والبحيرة، والأنبا إبرام أسقف الفيوم، والأنبا صليب أسقف ميت غمر، والأنبا داود أسقف المنصورة، و الأنبا ميتأوس رئيس دير السوريان، و الأنبا بيجول رئيس دير المحرق، و الأنبا يؤنس أسقف أسيوط، والأنبا كاراس أسقف المحلة، والأنبا مقار أسقف العاشر، والأنبا يوحنا أسقف إمبابة.

كما وصل اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، والدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية السابق، والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والشيخ السيد جنيدى رئيس منطقة الأزهر بالدقهلية، وحازم نصر رئيس اللجنة النقابية لصحفيى الدقهلية.

 
20181110_084121
 

 

20181110_084125
 

 

20181110_084129
 

 

20181110_084133
 

20181110_084137

 
 
20181110_084139
 

 

20181110_084142
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البابا تواضروس يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعى بالمقر الباباوى بالعباسية

وصول البابا تواضروس دير دميانة لحضور قداس ذكرى الأربعين للأنبا بيشوى

البابا تواضروس يترأس قداس ذكرى الأربعين للأنبا بيشوى بدير القديسة دميانة

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر البابا تواضروس

الانبا بيشوى




لا تفوتك
وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية

وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية

شاهد رد فعل أعضاء الاهلى بعد الخسارة من الترجي

شاهد رد فعل أعضاء الاهلى بعد الخسارة من الترجي

وزير الآثار يعلن غدا عن كشف أثرى جديد بـ " جبانة سقارة "

وزير الآثار يعلن غدا عن كشف أثرى جديد بـ " جبانة سقارة "

99 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

99 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة