البابا تواضروس يترأس قداس "الأربعين" للأنبا بيشوى بدير القديسة دميانة

الدقهلية شريف الديب

ترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الأربعين لذكرى الأربعين لتنيح الأنبا بيشوى، بدير القديسة دميانة بناحية بلقاس بالدقهلية.

وشارك عدد كبير من الأساقفة والكهنة فى قداس الأربعين، ومن بينهم الأنبا صرابامون، رئيس دير الأنبا بيشوى، الأنبا باخوميوس مطران دمنهور والبحيرة، والأنبا إبرام أسقف الفيوم، والأنبا صليب أسقف ميت غمر، والأنبا داود أسقف المنصورة، و الأنبا ميتأوس رئيس دير السوريان، و الأنبا بيجول رئيس دير المحرق، و الأنبا يؤنس أسقف أسيوط، والأنبا كاراس أسقف المحلة، والأنبا مقار أسقف العاشر، والأنبا يوحنا أسقف إمبابة.

كما وصل اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، والدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية السابق، والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والشيخ السيد جنيدى رئيس منطقة الأزهر بالدقهلية، وحازم نصر رئيس اللجنة النقابية لصحفيى الدقهلية.