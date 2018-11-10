الأعلى للآثار: اكتشفنا مقبرة جديدة منذ يومين بسقارة وافتتاحها قريبا

كتب ــ سيد الخلفاوى

قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم اكتشاف مقبرة جديدة، عند رفع الرديم باكتشاف اليوم بمنطقة سقارة، ولم يتم فتحها بعد، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها بعد فتحها لاحقا.