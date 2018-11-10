الأعلى للآثار: اكتشفنا مقبرة جديدة منذ يومين بسقارة وافتتاحها قريبا

قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم اكتشاف مقبرة جديدة، عند رفع الرديم باكتشاف اليوم بمنطقة سقارة، ولم يتم فتحها بعد، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها بعد فتحها لاحقا.
وأضاف وزيرى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بسقارة للإعلان عن الاكتشافات الجديدة بها، أنه تم اكتشاف أكثر من 200 قطة وبداخل بعضها ممياوات قطط ، ومن أندر الاكتشافات فى مصر والعالم ممياء جعران، قائلا: "لدينا صندوق به أكثر من 200 جعران، والمميز فى هذا الكشف هو أنه لأول مرة يتم الكشف عن الجعران المحنط، وأوراق البردى، وممياء تمساح، وهناك كوبرا من الخشب وداخلها ممياء ثعبان كوبرا".
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة