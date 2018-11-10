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الأزهر يدين حادث الطعن الإرهابى فى أستراليا: جريمة لا يمكن التسامح معها

السبت، 10 نوفمبر 2018 02:38 م
الأزهر يدين حادث الطعن الإرهابى فى أستراليا: جريمة لا يمكن التسامح معها شيخ الأزهر
كتب محمد تهامى زكى
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أدان الأزهر الشريف، بحادث الطعن الإرهابى الذى وقع، أمس الجمعة، فى مدينة ملبورن الأسترالية، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين.

ويؤكد الأزهر الشريف من خلال مانشره عبر حسابه، أن هذه الهجمات الإرهابية لا يمكن تبريرها أو التسامح معها، وأن كافة التعاليم الدينية والقيم الإنسانية تجرمها، مشددا على ضرورة عدم التهاون مع من يروجون لأفكار الكراهية والعنصرية والعنف، والعمل على ترسيخ قيم التعايش والتسامح وقبول الآخر.

ويتقدم الأزهر الشريف بخالص التعازي لاستراليا، حكومة وشعبا، معربا عن كامل تعاطفه ودعمه لأسرة ضحية هذا الهجوم الإرهابى، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

الأزهر
الأزهر

ولقى شخص مصرعه فى الهجوم المسلح بميلبورن فى أستراليا بينما أصيب 2 أخرين، وذكرت صحيفة ذا أيدج، الأسترالية أن منفذ الهجوم المسلح فى مدينة ميلبورن لقى مصرعه فى المستشفى، وبحسب الصحيفة فإن منفذ الهجوم كان تعرض لإطلاق نار من قبل الشرطة الأسترالية بعدما تمكن من طعن 3 أشخاص لقى واحد منهم مصرعه.


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