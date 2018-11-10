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الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الثقيلة لانخفاض درجات الحرارة

السبت، 10 نوفمبر 2018 09:34 ص
الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الثقيلة لانخفاض درجات الحرارة الأرصاد الجوية
كتب محمد شرقاوى
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اليوم السابع بلس

قال محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية إن هناك استقرارا نسبيا فى درجات الحرارة، ووجود شبورة مائية على الطرق السواحيلية والقريبة من المياه، وينصح بتوخى الحذر أثناء القيادة، وتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والدلتا وتقل حدتها خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بسبب انخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالى ينصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة فى فترة الليل والصباح الباكر، وتنخفض درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالى لـ16 أو 17 درجة.

 

 

 


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انخفاض درجات الحرارة

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