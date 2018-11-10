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الأرصاد تتوقع انتهاء فرص سقوط الأمطار بالقاهرة اليوم مع انخفاض الحرارة

السبت، 10 نوفمبر 2018 12:38 م
الأرصاد تتوقع انتهاء فرص سقوط الأمطار بالقاهرة اليوم مع انخفاض الحرارة أرصاد- أرشيفية
كتب محمود راغب
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اليوم السابع بلس
اليوم السابع بلس
أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار فرص سقوط الأمطار بالسواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال وجنوب سيناء ومدن القناة، لافتا إلى أنه مع انتهاء اليوم السبت تنتهى فرص سقوط الأمطار بالقاهرة .
 
وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه متوقع من غدا الأحد انحصار فرص سقوط الأمطار بالسواحل الشمالية وتوكون من خفيفة لمتوسطة .
 
 
وكشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة لازالت منخفضة على جميع الأنحاء ، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بالقاهرة بين 24 و 25 درجة وبالسواحل الشمالية بين 23  و24 درجة ، موجها للمواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة خلال الساعات الأولى من الصباح وليلا لبرودة الأجواء .
 
 
 
 
 

 


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