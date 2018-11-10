الآثار تعلن عن أندر أثر فى العالم: أكثر من 200 مومياء جعران بسقارة

قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مصر لديها أكثر من 25 بعثة مصرية تعمل على مستوى الجمهورية، وأسفرت عن اكتشافات رائعة، واكتشاف اليوم استغرق شهرين، وتم رفع أكثر من 350 متر مكعب من الرديم، والعمل مستمر.

وأضاف وزيرى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بسقارة للإعلان عن الاكتشافات الجديدة بها، أنه تم اكتشاف أكثر من 200 قطة وبعضها بداخلها ممياوات قطط، ومن أندر الاكتشافات فى مصر والعالم ممياء جعران، قائلا: لدينا صندوق به أكثر من 200 جعران، والمميز فى هذا الكشف هو أنه لأول مرة يتم الكشف عن الجعران المحنط، وأوراق البردى، وممياء تمساح، وهناك كوبرا من الخشب وداخلها ممياء ثعبان كوبرا.

وأوضح وزيرى أن هناك حضورا لعدد كبير من السياح حرصوا على قطع برامجهم السياحية للحضور، مقدما الشكر لكل العمال الذين عملوا فى كل الأوقات من بينها العمل خلال شهر رمضان.