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اسعار السمك اليوم السبت -0-11-2018

السبت، 10 نوفمبر 2018 11:26 ص
اسعار السمك اليوم السبت -0-11-2018 سوق السمك _ أرشيفية
أسماء أمين
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استقرت اسعار السمك اليوم السبت 10 نوفمبر بسوق العبور  ، بحيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 9 - 24 جنيها حسب  النوع والحجم وبلغ سعر الفلية البلطى من 30 إلى 70 جنيها.

وبلغ سعر سمك التعابين  ليصل من 40 إلى 140 جنيها  ، ويصل سعر السمك البورى ما بين 24 إلى 38 جنيها للكيلو. وبلغ سعر سمك البياض ما بين 29 - 35 جنيها  ويصل سعر القراميط من 10 إلى 20 جنيها.

وبلغ سعر سمك المكرونة السويسى من 95-67 جنيها ، وبلغ سعر المكرونة والمجمدة ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو. وبلغ سعر المكرونة الخليجى  من 34 - 40 جنيها وبلغ سعر سمك السبيط ما بين 90 – 160 جنيها للكيلو  سعر سمك المرجان  ليصل  ما بين 22 إلى  41جنيها .

وسعر الجمبرى من 125 إلى 320جنيها حسب النوع والحجم فى حين ارتفع  سعر الجمبرى الجامبو من 375 إلىى 425 جنيها وسعر الجمبرى المجمد من   125 إلى 165 جنيها وبلغ سعر السبيط من 90 إلى 160 جنيها للكيلو ، ووصل سعر الكابوريا من 30 إلى 120جنيها، وبلغ سعر كيلو سمك موسى من 28- 34 جنيها وسمك وقار بلغ سعر الكيلو من 40 إلى 70 جنيها.


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