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ارتفاع عدد ضحايا السيول والأمطار فى الأردن إلى 10 أشخاص

السبت، 10 نوفمبر 2018 07:00 ص
ارتفاع عدد ضحايا السيول والأمطار فى الأردن إلى 10 أشخاص سيول وأمطار _ صورة أرشيفية
عمان (رويترز)
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ارتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة والسيول فى الأردن، إلى 10 قتلى بينما اضطرت السلطات إلى إجلاء ما يربو على 3700 سائح من مدينة البتراء أمس الجمعة.

وقالت جمانة غنيمات المتحدثة باسم الحكومة إن السياح نقلوا لمناطق آمنة، قبل أن تتدفق السيول على بعض مناطق المدينة الجبلية الشهيرة بآثارها المنحوتة فى الصخور.

وأضافت فى وقت لاحق فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية "تم وقف جميع الرحلات إلى المناطق السياحية والأثرية ليوم غد السبت بسبب الحالة الجوية غير المستقرة" مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ مستمرة.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ فى ميناء العقبة إلى الجنوب بعد أن بدأت الأمطار فى الهطول بغزارة بعد الظهر، وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن غطاسى الدفاع المدنى بحثوا عن خمسة أشخاص بعد أن جرفت السيول سيارتهم فى مادبا إلى الجنوب الغربى من العاصمة.

وأدت السيول إلى إغلاق طريق سريع رئيسى يربط العاصمة عمان بجنوب البلاد. وأعلنت الحكومة إغلاق الجامعات والمدارس اليوم السبت وجرى فتح المساجد لإيواء المدنيين فى المناطق المتضررة.

وقتل 21 شخصا قبل أسبوعين أغلبهم أطفال عندما جرفت السيول حافلة مدرسية كانت فى رحلة فى منطقة البحر الميت فى أسوأ الكوارث الطبيعية فى البلاد منذ عقود.

وانتقد سياسيون ومواطنون خدمات الطوارئ فى ذلك الوقت وقالوا إن الأطقم لم تكن مستعدة وأجبرت الأزمة اثنين من الوزراء على الاستقالة بعد أن خلصت لجنة برلمانية لوجود إهمال.

 


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