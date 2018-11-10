ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الضخم فى شمال كاليفورنيا إلى 9 قتلى

كتب وكالات

قُتل 9 أشخاص فى حريق ضخم يجتاح شمال كاليفورنيا (غرب الولايات المتحدة)، على ما أعلن شريف مقاطعة بوتى مساء الجمعة، بينما أشارت حصيلة سابقة إلى وجود 5 قتلى.

وقال شريف المقاطعة "إنه واجبى المحزن أن أؤكد أنّ لدينا الآن تسعة قتلى، وفى بادئ الأمر تم العثور على خمسة ضحايا فى مدينة بارادايز التى أُمر جميع سكّانها البالغ عددهم 26 ألفًا بإخلائها، وأكّد مكتب الشريف أنه "تعذر التعرّف" إلى الضحايا الخمسة بسبب الحروق.

وأعلنت السُلطات الخميس أنّها طلبت من آلاف السكّان فى شمال الولاية مغادرة ديارهم بسبب الحريق الذى يتمدّد سريعاً، وكتبت دائرة كاليفورنيا للغابات والحماية من الحرائق فى تغريدة على تويتر، أنّ "هذه الكارثة بالغة الخطورة. من فضلكم أخلوا منازلكم إذا طُلب منكم ذلك".

والحريق الذى أطلق عليه اسم "كامب فاير" ويُعتبر متأخّراً بالنسبة الى موسم الحرائق فى الولايات المتّحدة، أتى على عشرات المنازل فى مقاطعة بوتى حيث أعلنت السُلطات حال الطوارئ.

وتُهدّد النيران حوالى 15 ألف نقطة حسّاسة، وتمدّدت الكارثة التى أجّجتها رياح عنيفة، وغطّت مدينة بارادايز بسحب الدخان الكثيفة والرّماد.

ودمّرت النيران عشرات المنازل ومستشفى ومحطّة محروقات، واندلع حريق آخر فى جنوب كاليفورنيا، على بُعد بضعة كيلومترات من المكان الذى أطلق فيه جندى سابق النار مساء الأربعاء فى حانة فى ثوسند أوكس، شمال ماليبو، فقتل 12 شخصاً ثم انتحر.