ارتفاع حصيلة تفجيرات العاصمة الصومالية إلى 41 قتيلا

وكالات

أعلن مصدر فى الشرطة الصومالية السبت ارتفاع حصيلة التفجيرات التى وقعت الجمعة قرب فندق فى وسط مقديشو إلى 41 قتيلا على الأقل بعد وفاة العديد من الجرحى.

وقال إبراهيم محمد المسؤول فى الشرطة، إن "حصيلة القتلى ارتفعت. والمعلومات التى تلقيناها من مختلف المستشفيات تشير إلى أن عدد القتلى تجاوز 41 وعدد المصابين 106".

وكانت حصيلة سابقة أعلنها مصدر أمنى الجمعة أشارت إلى "نحو 20 قتيلا ، وأكثر من 40 جريحا".

بدوره قال المسؤول الأمنى عبدالرحمن عثمان لوكالة فرانس برس إن "أكثر من 100 شخص جرحوا فى الهجوم أمس (الجمعة) وقضى عدد من الجرحى جراء إصاباتهم ليلا" مضيفا أن "نحو 50 شخصا قتلوا".

وبحسب مصادر أمنية وشهود، فإن سيارتين مفخختين انفجرتا قرب فندق "الصحافي" الذى يستضيف سياسيين صوماليين. ثم فجر انتحارى حزامه الناسف فى المبنى نفسه كما حاول مسلحون دخول الفندق الذى تعرض لهجوم العام 2015 قرب تقاطع مزدحم فى وسط مقديشو.