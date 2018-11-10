إقامة كوبرى أعلى كوتشنر وتوصيل الغاز الطبيعى لـ97 ألف عميل بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 17847 لسنة 2018 بتشكيل لجنة برئاسة مديرية الرى بكفرالشيخ، وعضوية ياسر خداش مفتش مالى وإدارى، مهندس من إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة يرشحه مدير الادارة، على أن تختص اللجنة بالمعاينة على الطبيعة عمل كوبرى يربط البر الأيمن بالبر الايسر على مصرف كوتشنر بمدينة الحامول لربط طريق بلطيم الحامول بطريق الحامول بيلاً، وذلك طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ، بناءً على الطلب المقدم من اللواء ابراهيم القصاص عضو مجلس النواب.

كما قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، بعدم تجديد أى عقود إيجار تنتهى فى حديقة صنعاء والمشروعات الأخرى التى تمتلكها المحافظة، إلا طبقاً لكراسات شروط تراعى فيها كافة القواعد القانونية، حيث تبين ترسية الكشك رقم 8 بحديقة صنعاء بجلسة 27 مايو 2015 على المواطنة "و.م.م.م" ووكيلاً عنها المواطن "و.خ.ح" ومدة عقد الإيجار ثلاث سنوات تبدأ من 10 يونيو 2015 وينتهى فى 9 يونيو 2018، يحظر على الراسى عليه المزاد استعمال المنفذ فى أنشطة غير مصرح بها وهو منفذ بيع مواد غذائية، وفى حالة مخالفة ذلك، يتم فسخ التعاقد ويتحمل المستأجر كافة الخسائر الناتجة عن ذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراءات قضائية، وتم مخاطبة الادارة العامة للشئون المالية والإدارية من قبل "أ.م.ش" مدير عام حديقة صنعاء وورد بالخطاب بأن مشروع حديقة صنعاء لا مانع لديه من إعادة طرح المنافذ 8 و2 على أن يكون التعاقد بمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين بحد أقصى ثلاث سنوات بزيادة سنوية لا تقل عن 10% من القيمة الإجمالية، وبخصوص قيام "أ.ش" مدير حديقة حديقة صنعاء، بالسماح بدخول الثلاجات وبيع الايس كريم وتبين دخول الثلاجات بالمخالفة للعقد السابق ولم يتخذ اى اجراءات حيال ذلك، وبخصوص إخلاء الكشك بعد انتهاء مدة الايجار تبين عدم اخلاء الكشك فى ذلك التاريخ وظل الكشك يمارس نشاطه.

وبخصوص قيام ذات المستأجر بتأجير الكشك رقم 7 تم ابرام العقد بتاريخ 6 يونية 2018 للمواطنة "و.م.م" ووكيلاً عنها زوجها "و.خ.ح" ومدة عقد الايجار سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين بحد أقصى ثلاثة سنوات من تاريخ استلام المنفذ وبالمعاينة على الطبيعة تبين أن الكشك مغلق، وذلك بناءً على تقرير المتابعة الميدانية، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على عدم تجديد اى عقود إيجار تنتهى فى حديقة صنعاء أو أى مشروعات أخرى تمتلكها المحافظة ويتم اعداد كراسة شروط ومواصفات واضحة وصريحة بها كل التفاصيل وينهى فيها انه لا يجوز لأى من العاملين بالمحافظة أو أى من وحداتها او من العاملين بالقطاع العام بالدولة التقدم لشراء الكراسة او تقديم عطاءات تقدير أثمان بجميع الوحدات التى ستطرح للإيجار.

وعلى جانب أخر تابع محافظ كفرالشيخ، تشغيل المراكز التكنولوجية بمركز ومدينة بيلا تحت اشراف اللواء شعبان مبروك رئيس المركز والمدينة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على اهمية المراكز التكنولوجية فى تطوير العمل الإدارى وخدمة المواطنين بالشكل اللائق، وضرورة فصل متلقى الخدمة عن مقدمها وميكنة الخدمات، لتسهيل وتيسير قضاء مصالح المواطنين، وحل مشاكل المواطنين من خلال خدمة الشباك الواحد وتفعيل دور المنظومة الالكترونية (المراكز التكنولوجية)، وتعظيم موارد الدولة، تنفيذاً لتعليمات محافظ كفرالشيخ.

وقال محافظ كفر الشيخ توصيل الغاز الطبيعى، جارى توصيل الغاز لـ 96,977 الف عميل و9 مصانع و142 مخبز بلدى وافرنجى بمراكز كفر الشيخ، دسوق، قلين، فوة، بيلا، بلطيم، برج البرلس بناءً على التقرير الشهرى لموقف مشروع الغاز الطبيعى على مستوى محافظة كفر الشيخ.

وأضاف المحافظ، ففى مدينة كفرالشيخ بلغ عدد العملاء المحولين 47382 عميل، العملاء التجاريين 247، المصانع التى تعمل بالغاز الطبيعى 2، المخابز البلدى التى تعمل بالغاز الطبيعى 60، المخابز الأفرنجى التى تعمل بالغاز الطبيعى 21،وفى مدينة دسوق، بلغ العملاء المحولين 33664عميل، العملاء التجاريين 205 عميل، المصانع التى تعمل بالغاز الطبيعى 7، المخابز البلدى التى تعمل بالغاز الطبيعى 44، المخابز الأفرنجى التى تعمل بالغاز الطبيعى 16،وفى مدينة قلين، بلغ العملاء المحولين 13139، العملاء التجاريين 2 عميل، المخابز البلدى التى تعمل بالغاز الطبيعى 1، تم تدفيع الغاز بقرية منية قلين، جارى تنفيذ أعمال تركيبات الغاز بمنازل العملاء بالقرية، تم تحويل 545عميلا.

وقال المحافظ، كما سيتم توصيل الغاز فى مدينة فوه، لـ2340 عميلا، جارى استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعى للعملاء ومد الشبكات الأرضية بالمدينة، و51 عميلا، بقرية الجراية ببيلا، و401، بالبرلس.