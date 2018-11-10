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إصابة شخصين فى نقلاب دراجة بخارية بالبحيرة

السبت، 10 نوفمبر 2018 09:40 ص
إصابة شخصين فى نقلاب دراجة بخارية بالبحيرة انقلاب دراجة
البحيرة - فريق المحافظات
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أصيب شخصان بجروح وكسور وكدمات وسحجات إثر انقلاب دراجة بخارية بطريق "كوم حمادة - صفط العنب" بدائرة مركز كوم حمادة بالبحيرة.
 
تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق كوم حمادة ـ صفط العنب "فرعى" خلف المستشفى العام بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص والمعاينة، تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية بدون لوحات معدنية "موتوسيكل" قيادة "صيام .ح.ص" 18 سنة، عاطل ومقيم عزبة عيسى بدائرة المركز، بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لانحرافه وانقلابه على جانب الطريق.

أسفر الحادث، عن إصابة قائد الدراجة البخاريه المذكور ومرافقه ، "حسن.ا.ع" 14 سنة طالب ومقيم بذات الناحية بجروح وكدمات واشتباه كسور وما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابان لمستشفى إيتاى البارود العام وتحويل الثانى لمستشفى طنطا الجامعى للعلاج، وبسؤال قائد الدراجة البخارية قرر بمضمون ما تقدم وتحرر المحضر اللازم.

كما أصيب عامل وزوجته بحروق بالوجه والصدر إثر اشتعال النيران بمنزلهما بسبب تسرب غاز أثناء إعداد الطعام بقرية دمتيوه التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقى مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من قسم شرطة دمنهور يفيد بنشوب حريق بمنزل بناحية دمتيوه بدائرة القسم

انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين نشوب حريق بمنزل ملك "حسن .ا.ا" 45 سنة عامل، ومقيم بذات العنوان، والمكون من طابقين "تم السيطرة عليه وإخماده".

ونتج عن ذلك إصابة مالك المنزل، وزوجته "خميسة .ن.ا" 45 سنة ربة منزل ومقيمة بذات العنوان بحروق بالوجه والصدر والذراع .

تم نقل المصابين لمستشفى دمنهور العام وتحويلهما لمستشفى كفرالدوار العام للعلاج.

وبسؤال مالك المنزل المذكور، قرر أنه حال قيام زوجته المصابة بإعداد الطعام على موقد غاز، حدث تسرب للغاز منه مما أدى لاشتعال النيران به، ونشوب الحريق وحدوث إصابتهما المشار إليها، وأضاف باحتراق بعض محتويات المنزل من الأثاث والأجهزه الكهربائية ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم.

 


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