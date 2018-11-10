video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 10 نوفمبر 2018 02:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة 3 أشخاص للجنايات بتهمة هتك عرض 5 أطفال بالسيدة زينب

السبت، 10 نوفمبر 2018 01:16 م
إحالة 3 أشخاص للجنايات بتهمة هتك عرض 5 أطفال بالسيدة زينب هتك عرض_أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

أحالت نيابة السيدة زينب، برئاسة المستشار أحمد سمهان، وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، 3 عاطلين، محبوسين للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بهتك عرض وسرقة 5 أطفال بالإكراه، الذين يعملون فى جمع القمامة والمواد المعدنية "كانز" لإعادة تدويرها.

جاء قرار النيابة العامة، عقب ورود تحريات المباحث الجنائية، والتى أيدت التحقيقات وتقارير الطب الشرعى.

وأمرت النيابة العامة، فى وقت سابق، بعرض المجنى عليهم على الطب الشرعى، وتحريات المباحث حول الواقعة، لبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه.

كشفت تحقيقات كريم الجندى وكيل النائب العام، ان المتهمين الثلاثة أيضا يعملون فى مجال جمع القمامة وجمع المواد القابلة للتدوير، وأن الاطفال كذلك يقومون بالعمل فى نفس المجال، وعقب انتهاء يوم عملهم يقوم المتهمين بسرقتهم بالاكراه واستدراجهم لمكان خفى لهتك عرضهم.

كانت مباحث الأحداث، قد ألقت القبض على المتهمين والأطفال الـ 5 أثناء حملة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وتبين من التحريات والتحقيقات مع المتهمين الثلاثة قيامهم بسرقة الأطفال بالإكراه وهتك عرضهم، على الفور تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتى أصدرت قرارها السابق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس طالب جامعى لابتزازه فتاة بفيديوهات فاضحة بالمقطم

الطب الشرعي

نيابة السيدة زينب

هتك عرض

الحوادث اليوم

أمن القاهرة

اخبار الحوادث




لا تفوتك
"التأمين الصحى" تخفض نسب مساهمات المرضى على الأدوية المنصرفة من صيدلياتها

"التأمين الصحى" تخفض نسب مساهمات المرضى على الأدوية المنصرفة من صيدلياتها

البابا تواضروس يترأس قداس "الأربعين" للأنبا بيشوى بدير القديسة دميانة

البابا تواضروس يترأس قداس "الأربعين" للأنبا بيشوى بدير القديسة دميانة

كتائب التنوير تواجه ذئاب التكفير.. الأوقاف تطلق مجموعات إلكترونية لإسقاط الذباب الإلكترونى لجماعات التطرف.. رسائل نشر الفضيلة تواجه الأخبار المكذوبة.. جروبات للدعاة لمحاصرة منشورات الإحباط والمعلومات الكاذبة

كتائب التنوير تواجه ذئاب التكفير.. الأوقاف تطلق مجموعات إلكترونية لإسقاط الذباب الإلكترونى لجماعات التطرف.. رسائل نشر الفضيلة تواجه الأخبار المكذوبة.. جروبات للدعاة لمحاصرة منشورات الإحباط والمعلومات الكاذبة

10 آلاف وحدة سكنية بسكن مصر لموظفى وزارات العاصمة الإدارية باستثمارات 3 مليارات جنيه.. نائب الوزير: الانتهاء منها خلال عام ونصف.. وطرح وحدات مدينة العلمين قريبا.. ومصادر: تنفيذ 70 ألف شقة بسكن مصر فى 13 مدينة

10 آلاف وحدة سكنية بسكن مصر لموظفى وزارات العاصمة الإدارية باستثمارات 3 مليارات جنيه.. نائب الوزير: الانتهاء منها خلال عام ونصف.. وطرح وحدات مدينة العلمين قريبا.. ومصادر: تنفيذ 70 ألف شقة بسكن مصر فى 13 مدينة

بوكا جونيورز يواجه ريفر بليت لأول مرة على لقب كأس ليبرتادوريس

بوكا جونيورز يواجه ريفر بليت لأول مرة على لقب كأس ليبرتادوريس

5 أسباب بتخليكى "مغناطيس" للعلاقات المسيئة.. "بتحبى دور الضحية"

5 أسباب بتخليكى "مغناطيس" للعلاقات المسيئة.. "بتحبى دور الضحية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة