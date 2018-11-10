إحالة 3 أشخاص للجنايات بتهمة هتك عرض 5 أطفال بالسيدة زينب

كتب أحمد إسماعيل

أحالت نيابة السيدة زينب، برئاسة المستشار أحمد سمهان، وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، 3 عاطلين، محبوسين للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بهتك عرض وسرقة 5 أطفال بالإكراه، الذين يعملون فى جمع القمامة والمواد المعدنية "كانز" لإعادة تدويرها.

جاء قرار النيابة العامة، عقب ورود تحريات المباحث الجنائية، والتى أيدت التحقيقات وتقارير الطب الشرعى.

وأمرت النيابة العامة، فى وقت سابق، بعرض المجنى عليهم على الطب الشرعى، وتحريات المباحث حول الواقعة، لبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه.

كشفت تحقيقات كريم الجندى وكيل النائب العام، ان المتهمين الثلاثة أيضا يعملون فى مجال جمع القمامة وجمع المواد القابلة للتدوير، وأن الاطفال كذلك يقومون بالعمل فى نفس المجال، وعقب انتهاء يوم عملهم يقوم المتهمين بسرقتهم بالاكراه واستدراجهم لمكان خفى لهتك عرضهم.

كانت مباحث الأحداث، قد ألقت القبض على المتهمين والأطفال الـ 5 أثناء حملة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وتبين من التحريات والتحقيقات مع المتهمين الثلاثة قيامهم بسرقة الأطفال بالإكراه وهتك عرضهم، على الفور تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتى أصدرت قرارها السابق.