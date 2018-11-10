إحالة عامل للمحاكمة أرسل صور زوجته الخاصة لأقاربها بسبب خلاف أسرى بعين شمس

كتب كريم صبحى

أمر المستشار إسلام الأحمداوى مدير نيابة عين شمس، بإحالة عامل لمحكمة الجنح بتهمة التشهير بزوجته بعد تصويرها، فى أوضاع خاصة ومخلة، وإرسال الصور لأقاربها انتقاما منهم.

البداية بتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من ربة منزل، تفيد تلقيها رسائل ابتزاز من رقم هاتف محمول مجهول يرسل صورا لها وهى فى شقتها .

تم تشكيل فريق بحث وتبين أن الرقم المحمول، مسجل باسم والدة زوجها، حيث تبين من التحريات أنه وراء تلك الرسائل لزوجته بسبب خلافات بينهم وتم القبض عليه وإحالته للمحاكمة.