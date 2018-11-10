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أهالى الخانكة يستغيثون بمحافظ القليوبية لكثرة الحوادث بطريق "الخانكة-السلام"

السبت، 10 نوفمبر 2018 03:00 ص
أهالى الخانكة يستغيثون بمحافظ القليوبية لكثرة الحوادث بطريق "الخانكة-السلام"
كتبت نيفين طه
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عبر أهالى الخانكة عن غضبهم بسب كثرة الحوادث بطريق الخانكة-السلام، وسط غيات وتجاهل من المسئولين تجاه أرواح المواطنين الأبرياء، حيث أطلق الأهالى على تلك الطريق "طريق الموت"، لما يحدث به من حوادث يومية يكون ضحاياها شباب وفتيات أثناء ذهابهم لعملهم، حيث إن الطريق غير آدمى وليس به أى أعمدة إنارة .
 
 
 
وتقول فاتن على: "حرام اللى بيحصل لأولادنا، طريق الخانكة-السلام، طريق حيوى لكثير من الشباب، حيث يمرون به للذهاب إلى عملهم بمصانع العبور والسلام، وبسبب أن الطريق ليس به إنارة فبشكل يومى تحدث حوادث مفزعة، مشيرة إلى أن تلك الطريق حصدت أرواح شباب وفتيات كثيرين وسط غياب من المسئولين، مطالبة بضرورة الاهتمام بتلك الطريق وإصلاحه ووضع أعمدة إنارة به، حرصا على أرواح الأبرياء.
 
 
 
وعبر محمود على عن غضبه قائلا: "طريق الخانكة-السلام منذ شهرين مات به 11 شخصا من عائلة واحدة أثناء ذهابهم للعمل، وليست تلك الحادثة الوحيدة، فبشكل يومى تتكرر تلك المأساة، وبالرغم من تصريحات المسئولين بإنارة الطريق وتوسعته إلا انه كان مجرد كلام فقط بلا تنفيذ"، مطالبا المسئولين بضرورة الاهتمام بتلك الطريق المهم الذى يتسبب يوميا فى حوادث كثيرة.
 
 
 
ومن جانبه قال غريب أحمد على، رئيس مدينة الخانكة، إنه تم بإشراف طلال ربيع نائب رئيس المركز والمدينة، إحلال أعمدة الإنارة بطريق الخانكة السلام على مراحل، لتمكين جهاز تعمير القاهرة الكبرى من ضم الجزيرة الوسطى بالطريق وتوسعته للحد من الحوادث، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تمت بناء على تعليمات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، وأنه جار تكمله أعمال الإنارة كاملة بالطريق.
 
أهالى الخانكة يستغيثون بمحافظ القليوبية لكثرة الحوادث بطريق الخانكة-السلام (1)
 
أهالى الخانكة يستغيثون بمحافظ القليوبية لكثرة الحوادث بطريق الخانكة-السلام (2)
 
أهالى الخانكة يستغيثون بمحافظ القليوبية لكثرة الحوادث بطريق الخانكة-السلام (3)
 
أهالى الخانكة يستغيثون بمحافظ القليوبية لكثرة الحوادث بطريق الخانكة-السلام (4)
 
أهالى الخانكة يستغيثون بمحافظ القليوبية لكثرة الحوادث بطريق الخانكة-السلام (5)
 
أهالى الخانكة يستغيثون بمحافظ القليوبية لكثرة الحوادث بطريق الخانكة-السلام (6)
 

 


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