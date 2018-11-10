أمين الاتحاد العربى للغزل: تدمير صناعة النسيج فى الوطن العربى تم بفعل فاعل

أكد عبد الفتاح إبراهيم الأمين العام للاتحاد العربى للغزل والنسيج، ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بمصر، أن صناعة الغزل والنسيج فى الوطن العربى تم تدميرها بفعل فاعل.

وأضاف الأمين العام للاتحاد العربى للغزل والنسيج، ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بمصر، خلال مؤتمر الاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس الثامن بالقاهرة، بمشاركة 12 دولة عربية تحت عنوان "الغزل والنسيج بين الواقع والمأمول"، أن صناعة الغزل والنسيج انتهت فى المغرب وتونس والجزائر والأردن ولم يتبقى سوى سوريا ومصر فى الوطن العربى .

وأكد الأمين العام للاتحاد العربى للغزل والنسيج، ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بمصر، أن صناعة الغزل تعانى أزمة شديدة نتيجة الحصار الذى يتعرض له الوطن العربى، مؤكدا أن أوطاننا العربية بحاجه لعودة صناعة الغزل والنسيج لاستعادة اقتصاد المنطقة العربية، قائلا :"بطلنا نزرع وخدنا القطن المستورد".

كما أكد الأمين العام للاتحاد العربى للغزل والنسيج، ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بمصر ضرورة وجود تشريعات رادعة لحماية صناعة الغزل والنسيج وتفعيل اتفاقيات مع الدول العربية وتشجيع الزراعة وحماية الصناعة الوطنية من الإغراق وتفعيل السوق العربية المشتركة.

وأدان الأمين العام للاتحاد العربى للغزل والنسيج، ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بمصر، الإرهاب فى كل الوطن العربى ، قائلا :"احنا وطن واحد بنتكلم لغة واحدة محتاجين نكون ايد واحدة" .

وسيناقش قضية الغزل والنسيج وما تتعرض له تلك الصناعة من أزمات خلال السنوات الماضية ، فضلا عن كيفية الخروج من هذه الأزمة وسبل تطويرها .

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر الذي يستمر يومين، تفعيل البروتوكول الموقع من ستة نقابات من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

ويحضر المؤتمر الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة ممثلا عن وزير قطاع الأعمال العام ، وغسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، والدكتور بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالى بلبنان، فضلا عن ممثل عن الاتحاد العالمي للنقابات ولفيف من القيادات العمالية والتنفيذية بقطاع الغزل والنسيج و مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .