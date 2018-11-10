أمن البحر الأحمر يحرر مختطف بسبب خلافات مالية.. ويضبط الجناة

كتب : إبراهيم أحمد - دينا الحسيني

حررت أجهزة الأمن بالبحرالأحمر بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أحد الأشخاص بالبحرالأحمر، احتجزه آخرين لوجود خلافات بينهم.

كان بلاغاً قد ورد لقسم شرطة أول الغردقة بمديرية أمن البحرالأحمر من أحمد ع. ح مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة ، باتصال عمه به وأبلغه بقيام بعض الأشخاص بإحتجاز أحمد ع. ح 23 سنه ، مُقيم بدائرة القسم ، وطلبهم مبلغ 150 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه، وذلك لخلافات مالية بينهم، إثر قيام المجنى عليه بالاحتيال عليهم، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم بالعمل معه بملهى ليلى بالغردقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بالبحرالأحمر توصلت الجهود عن تحديد مرتكبى الواقعة كلٍ من محمد ع. ع 26 سنه ، مُقيم بسوهاج ،ماجد م. م 21 سنه مُقيم بقنا .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما, وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة واحتجاز المذكور منذ يومين وإجباره على توقيع قائمة منقولات، و4 إيصالات أمانة بمبلغ 80 ألف جنيه، وأرشدا عن مكان احتجازه بشقة بدائرة القسم، حيث تم تحرير المجنى عليه، وضُبط برفقته 6 أشخاص تبين أنهم من الدائنين له، بمواجهتهم اعترفوا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.