أمريكا تمنح العراق إعفاء لمدة 45 يوما لواردات الغاز والكهرباء من إيران

قالت الولايات المتحدة إن العراق يمكنه مواصلة استيراد إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران لمدة 45 يوما بعد عدة أيام من إعادة فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني.

وقالت السفارة الأمريكية في العراق على صفحتها بموقع فيسبوك يوم الخميس "منحت الولايات المتحدة العراق إعفاء مؤقتا من العقوبات مدته 45 يوما للسماح للعراق بالاستمرار في شراء الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران".

وأضافت "يقدم هذا الإعفاء الوقت للعراق للبدء في أخذ خطوات نحو الاستقلالية في مجال الطاقة".

كان مسؤولون في البنك المركزي العراقي قالوا في أغسطس إن اقتصاد البلاد مرتبط بشدة بإيران لدرجة أن بغداد طلبت من واشنطن إعفاء من بعض العقوبات.

والإعفاء المؤقت الراهن مشروط بعدم دفع العراق مدفوعات الواردات الإيرانية بالدولار الأمريكي.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني الحالي.

وتشمل العقوبات 50 من البنوك الإيرانية وفروعها وأكثر من 200 من الأشخاص والمركبات في قطاع الشحن وشركة الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) وأكثر من 65 من طائراتها.