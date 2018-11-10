video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 10 نوفمبر 2018 12:34 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب تتراجع 3.5 جنيه وعيار 21 يسجل 606.5 للجرام

السبت، 10 نوفمبر 2018 12:28 م
أسعار الذهب تتراجع 3.5 جنيه وعيار 21 يسجل 606.5 للجرام صناعة الذهب _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق

تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت، بقيمة 3.5 جنيهات فى مستهل تعاملات اليوم، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر حوالى 606.5 جنيها للجرام.

 

انخفاض سعر الذهب فى مصر جاء عقب تراجع سعر الذهب عالميا"الأوقية" بقيمة 10 دولارات لتتراجع من 1219 دولارا لتسجل اليوم 1209 دولارات، الأمر الذى انعكس على سعر الذهب فى سوق الصاغة.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي

 

عيار 18 : 519 جنيها

عيار ٢١ : 606.5 جنيها

عيار ٢٤ : 693 جنيها

الجنيه الذهب: 4852 جنيها

السعر العالمي : 1209 دولارات

أسعار الذهب في مصر خدمة مقدمة من اليوم السابع بشكل يومى، مصحوبة باخر تطورات سوق الصاغة سواء محليا أو عالميا.

سعر الذهب فى مصر قد يشهد بعض التفاوت البسيط ليختلف من محافظة إلى أخرى أو من تاجر إلى آخر فى حدود جنيه أو جنيهين، لكن مصنعية جرام الذهب تختلف بصورة كبيرة من صائغ إلى آخر حسب الشكل


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-11-2018 فى مصر

اسعار الذهب

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب في مصر

الذهب

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية

وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية

شاهد رد فعل أعضاء الاهلى بعد الخسارة من الترجي

شاهد رد فعل أعضاء الاهلى بعد الخسارة من الترجي

وزير الآثار يعلن غدا عن كشف أثرى جديد بـ " جبانة سقارة "

وزير الآثار يعلن غدا عن كشف أثرى جديد بـ " جبانة سقارة "

99 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

99 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة