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أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 2018 ـ 11 ـ 10

السبت، 10 نوفمبر 2018 01:53 م
أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 2018 ـ 11 ـ 10 حديد _ أرشيفية
كتبت أسماء أمين
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استقرت أسعار الأسمنت والحديد اليوم السبت 10 نوفمبر 2018، وبلغ متوسط أسعار البيع للأسمنت ما بين 900– 1050 جنيها للطن سعر البيع للمستهلك.

 

وبلغ متوسط سعر الأسمنت مصر بنى سويف 893 جنيها للطن، ووصل سعر أسمنت سيناء 900 جنيه للطن، ووصل سعر شركة صناعات مواد البناء 900 جنيه للطن.

 

وبلغ سعر الشركة العربية للأسمنت 1000 جنيه للطن، وأسمنت جنوب الوادى بلغ سعره 873 جنيها للطن، وبلغ سعر مصر للأسمنت قنا 870 جنيها للطن، ووصل سعر أسمنت بورتلاند طرة 945 جنيها للطن، ووصل سعر أسمنت أسيوط 998 جنيها للطن. وبلغ سعر السويس للأسمنت 935 . وبلغ سعر أسمنت جنوب الوادي 875 جنيها للطن وهذه الأسعار تسليم المصنع.

 

كما استقرت أسعار الحديد، بحيث بلغ سعر حديد عز  12198 جنيها للطن، ووصل سعر مجموعة بيشاى عند مستوى 12180 جنيها للطن، وسجلت أسعار حديد الجارحى 12100 جنيه للطن تسليم المصنع.

 

وصل سعر مجموعة الجيوشى للصلب عند مستوى 11750 جنيها للطن تسليم المصنع، وبلغ سعر مجموعة حديد المصريين عن 12135 جنيها، وسجل حديد المراكبى 11790 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، هذه الأسعار شاملة الضرائب والرسوم والبالغة 15%.


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