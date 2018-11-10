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أستراليا: إلغاء جواز سفر منفذ عملية طعن ملبورن قبل سفره لسوريا فى 2015

السبت، 10 نوفمبر 2018 09:40 ص
أستراليا: إلغاء جواز سفر منفذ عملية طعن ملبورن قبل سفره لسوريا فى 2015 استراليا ارشيفية
أ ش أ
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أعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية أن الإرهابى المرتبط بداعش الذي نفذ أمس عملية الطعن في شارع بورك بمدينة ملبورن كان قد تم إلغاء جواز سفره بسبب مخاوف من تخطيطه السفر إلى سوريا في عام 2015.

وذكرت هيئة الإذاعة الإسترالية إيه بي سى اليوم السبت أنه على الرغم من أن منفذ الهجوم - وهو صومالي المولد يدعى حسن خليفة شير علي يبلغ من العمر 30 عاما - كان معروفا بآرائه المتطرفة، إلا أنه لم يكن مراقبا على نحو نشط ولم يتم تقييمه على أنه يشكل تهديدا على المجتمع.

وأشارت إلى أن شرطة ولاية "فيكتوريا" الاسترالية داهمت عددا من المنازل في ضاحيتي "ويريبي وميدو هايتس" في غرب وشمال ملبورن عقب الهجوم الذي وقع أمس وأسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وصرح مفوض الشرطة جراهام أشتون بأنه يعتقد أن المشتبه به انتقل من الصومال إلى أستراليا في التسعينيات.

وأعلنت السلطات الاسترالية تكثيف التواجد الشرطي في وسط ملبورن وخلال الفعاليات الهامة التي ستجرى على مدار الأيام القادمة، مضيفة أنها لا تعتقد بوجود تهديد مستمر.


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استراليا

ملبورن

سوريا




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