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أزارو يهاجم الصحافة والإعلام المصرى: "حققتم المبتغى اتقوا الله فى أنفسكم"

السبت، 10 نوفمبر 2018 12:58 ص
أزارو يهاجم الصحافة والإعلام المصرى: "حققتم المبتغى اتقوا الله فى أنفسكم" وليد أزارو
كتب محمد مصطفى
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هاجم المغربى وليد أزارو لاعب الأهلى، الصحافة والإعلام المصرى عقب هزيمة الفريق الأحمر أمام الترجى التونسى بنتيجة 3/0 على ملعب رادس فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

 

وعلق أزارو، عبر حسابه الرسمى على انستجرام، قائلا: "مبروك للصحافة والإعلام المصرى تحقيق المبتغى" مضيفا "اتقوا الله فى أنفسكم يا مصريين".

وليد ازارو على انستجرام
وليد ازارو على انستجرام

 

يذكر أن المغربى وليد أزارو، تخلف عن السفر مع فريقه  لتونس لمواجهة الترجى بسبب الإيقاف.

 

وتعرض وليد ازارو للإيقاف مبارتين إفريقيا بعد أحداث مواجهة الذهاب بين الفريقين فى مصر، حيث فضل مسئولو الأهلى استبعاد أزارو لإبعاده عن أى احتكاكات فى تونس بعد أحداث مباراة الذهاب.

 


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