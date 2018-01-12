" نار وغضب" يحقق أفضل مبيعات فى أمريكا خلال الأسبوع الأول

" نار وغضب" يحقق أفضل مبيعات فى أمريكا خلال الأسبوع الأولالجمعة، 12 يناير 2018 03:40 م
كتاب نار وغضب
رويترز
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احتل كتاب "نار وغضب" للكاتب مايكل وولف والذى يدور حول الحياة داخل البيت الأبيض فى عهد الرئيس دونالد ترامب قائمة أكثر الكتب مبيعا فى الولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات لمواقع بيع الكتب عبر الإنترنت وسلاسل المكتبات وموزعين مستقلين فى أنحاء الولايات المتحدة أن الكتاب باع نحو 28500 نسخة فى الأسبوع الأول من إصداره وهو ما يتجاوز أى كتاب آخر روائى أو غير روائي.
وحصدت رواية (ذا وومن إن ذا ويندو) للكاتب إيه.جيه فين أعلى المبيعات فى فئة الروايات المطبوعة يعقبها أحدث روايات دان براون (أوريجين).
وحل كتاب (جدجمنت ديتوكس) للكاتبة جابرييل برنشتاين المركز الثانى فى فئة الكتب غير الروائية المطبوعة بعد كتاب وولف.
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